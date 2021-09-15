Шевченко получил неожиданный вариант продолжения карьеры
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил предложения о работе от трех клубов из США
Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в twitter.
По его информации, сразу три клуба американской лиги МЛС проявляют интерес к Андрею Шевченко.
Переговоры между украинским тренером и американцами уже стартовали. При этом, какие именно клубы заинтересованы в сотрудничестве с Шевченко, не указывается.
Андрей Шевченко покинул сборную Украины после Евро-2020, на котором наша национальная команда дошла до четвертьфинала. На посту главного тренера его заменил Александр Петраков.
Отметим, что жена Андрея Шевченко и мать его четверых детей - Кристен Пазик - гражданка США.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 18 августа Александр Петраков стал новым главным тренером сборной Украины по футболу.
- 3 сентября Андрей Шевченко заявил, что хотел продолжить работу в сборной Украины , но Украинская ассоциация футбола не предложила ему новый контракт.
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