Шевченко получил неожиданный вариант продолжения карьеры

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в twitter.

По его информации, сразу три клуба американской лиги МЛС проявляют интерес к Андрею Шевченко.

Переговоры между украинским тренером и американцами уже стартовали. При этом, какие именно клубы заинтересованы в сотрудничестве с Шевченко, не указывается.

Андрей Шевченко покинул сборную Украины после Евро-2020, на котором наша национальная команда дошла до четвертьфинала. На посту главного тренера его заменил Александр Петраков.

Отметим, что жена Андрея Шевченко и мать его четверых детей - Кристен Пазик - гражданка США.

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