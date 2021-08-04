Шевченко похвастал миллионом подписчиков в Instagram
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко набрал 1 млн подписчиков в Instagram
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Среди украинских футболистов и тренеров большее количество подписчиков имеет только Александр Зинченко (1,4 млн).
"1 миллион. Спасибо всем", - написал Шевченко в заметке посвященном события.
Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Его контракт закончился 1 августа, тренер отказался продлевать соглашение с УАФ.
Специалисту удалось вывести национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. В общем, под руководством Шевченко украинская сборная сыграла 52 матча и одержала 25 побед.
- 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
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