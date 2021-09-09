Шевченко показал, как играет в гольф со звездой МЮ и сборной Англии

Совместное фото с англичанами Шевченко изложил в Instagram.

На фотографии Андрей Шевченко после игры в гольф с бывшим главным тренером "Тоттенхэма" Гарри Реднапп, ексфутболистом "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Полом Инсом и профессиональных гольфистов Лори Кантеров.

Напомним, 3 сентября Андрей Шевченко заявил, что хотел продолжить работу в сборной Украины , но Украинская ассоциация футбола не предложила ему новый контракт.

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