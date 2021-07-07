Шевченко поблагодарил итальянцев, которые болели за Украину на Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook Андрея Шевченко.



Шевченко также поздравил сборную Италии, которая вышла в финал Евро-2020.



"Сердечно благодарю от себя и всех украинских фанатов "Милана" - всех итальянских болельщиков, которые поддерживали нас в этом европейском путешествии. Поздравляю мистера Роберто Манчини, его штаб и команду с тем, чего они добились на сегодня - выходом в финал", - написал Андрей Шевченко.

Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧЕ и добралась до четвертьфинала. В Евро 2012 и 2016 ей не удавалось преодолеть групповой раунд.



В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины проиграла Англии в Риме (0:4).

Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.

Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на Евро-2020.

В то же время, Шевченко отметил, что пока не знает, останется лина посту главного тренера сборной Украины после ЧЕ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb