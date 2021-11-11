Шевченко перед решающим матчем отбора ЧМ-2022 обратился к футболистам сборной Украины
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что будет болеть за национальную команду в отборочной игре чемпионата мира против Боснии и Герцеговины
Об этом сообщает Профутбол Digital в YouTube.
По словам Шевченко, сборную Украины ожидает важнейшая игра, в которой он желает нашим футболистам удачи.
"Я хочу передать всем футболистам и тренерам национальной сборной привет. Будет очень сложная игра, поэтому я буду болеть. Всем болельщикам большой привет. Знаю, что многие фанаты будут меня поддерживать. Еще раз - самая главная игра. Я всех обнимаю, желаю удачи, буду смотреть и болеть", - пообещал Шевченко, который 7 ноября возглавил итальянский клуб "Дженоа".
45-летний Андрей Шевченко тренировал сборную Украины с июля 2016-го по август 2021 года и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.
Сегодня сборная Украины встретится в 19:30 в Одессе в товарищеском матче с Болгарией. 16 ноября команда Александра Петракова сыграет в Зенице против Боснии и Герцеговины в квалификации чемпионата мира.
Украина перед решающим матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 имеет 9 очков и занимает в группе D второе место. Босния и Герцеговина с 7 пунктами четвертая. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.
- Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".
- 9 ноября стало известно, что украинский тренер хочет пригласить в "Дженоа" футболистов сборной Украины Александра Зинченко и Виталия Миколенко.
- 10 ноября Андрей Шевченко сформировал тренерский штаб в итальянском футбольном клубе "Дженоа".
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