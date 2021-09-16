Шевченко оценил шансы своего бывшего клуба на выход в плей-офф ЛЧ

Об этом сообщает Football Italia.

По словам Шевченко, в группе с английским "Ливерпулем", испанским "Атлетико" и португальским "Порту", итальянцы способны финишировать первыми, но и вылет команды из Лиги чемпионов не станет трагедией.

"Милан" может побороться за первое место в группе, но одновременно вылет команды из ЛЧ не станет трагедией. Группа сложная, причем сложная не только для "Милана", а для всех, кто играет в ней. Группа сбалансированная, футболисты смогут получить огромный опыт", - сказал Шевченко после стартового матча" Милан ", в котором он проиграл" Ливерпулю "со счетом 2:3.

Андрей Шевченко играл за "Милан" в 1999 - 2006 и 2008 - 2009 годах и стал легендой итальянского клуба. За "Милан" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.

Шевченко оставил сборную Украины после Евро-2020, на котором наша национальная команда дошла до четвертьфинала. На посту главного тренера его заменил Александр Петраков.