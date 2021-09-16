Шевченко оценил шансы своего бывшего клуба на выход в плей-офф ЛЧ
Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что его бывший клуб "Милан" способен побороться за первое место в группе в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Football Italia.
По словам Шевченко, в группе с английским "Ливерпулем", испанским "Атлетико" и португальским "Порту", итальянцы способны финишировать первыми, но и вылет команды из Лиги чемпионов не станет трагедией.
"Милан" может побороться за первое место в группе, но одновременно вылет команды из ЛЧ не станет трагедией. Группа сложная, причем сложная не только для "Милана", а для всех, кто играет в ней. Группа сбалансированная, футболисты смогут получить огромный опыт", - сказал Шевченко после стартового матча" Милан ", в котором он проиграл" Ливерпулю "со счетом 2:3.
Андрей Шевченко играл за "Милан" в 1999 - 2006 и 2008 - 2009 годах и стал легендой итальянского клуба. За "Милан" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.
Шевченко оставил сборную Украины после Евро-2020, на котором наша национальная команда дошла до четвертьфинала. На посту главного тренера его заменил Александр Петраков.
- 15 сентября сообщалось, что Андрей Шевченко получил предложения о работе от трех клубов из США.
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