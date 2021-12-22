Шевченко отреагировал на первый весомый успех в чемпионате Италии

Об этом сообщает Football Italia .

По его словам, ничья в матче с четвертой командой в турнирной таблице Серии А "Аталантой" стала возможной благодаря тому, что "Дженоа" нейтрализовала сильные стороны соперника.

"Мы можем действовать лучше, особенно в атаке - у нас мало остроты и присутствия впереди, но я доволен тем, какую работу мы совершили. На этой неделе мы прежде работали над передачами в коридоры, потому что "Аталанта" хорошо располагается на поле - их хавбеки и вингеры двигаются больше всего. Нам удалось запереть треугольники, хотя все равно была опасность после кроссов", - сказал Шевченко.

Он добавил, что "Дженоа" во время рождественской паузы в чемпионате Италии усилится.

"Я попросил спортивного директора найти игроков, чтобы мы могли переходить на формацию 4-3-3", – отметил Шевченко.

У "Дженоа" 11 очков, она ушла на перерыв в Серии А в "зоне вылета" на 18-м месте.