Шевченко отреагировал на первый весомый успех в чемпионате Италии
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко заявил, что ничья в матче чемпионата Италии против "Аталанты" стала следствием тщательной подготовки к игре
Об этом сообщает Football Italia .
По его словам, ничья в матче с четвертой командой в турнирной таблице Серии А "Аталантой" стала возможной благодаря тому, что "Дженоа" нейтрализовала сильные стороны соперника.
"Мы можем действовать лучше, особенно в атаке - у нас мало остроты и присутствия впереди, но я доволен тем, какую работу мы совершили. На этой неделе мы прежде работали над передачами в коридоры, потому что "Аталанта" хорошо располагается на поле - их хавбеки и вингеры двигаются больше всего. Нам удалось запереть треугольники, хотя все равно была опасность после кроссов", - сказал Шевченко.
Он добавил, что "Дженоа" во время рождественской паузы в чемпионате Италии усилится.
"Я попросил спортивного директора найти игроков, чтобы мы могли переходить на формацию 4-3-3", – отметил Шевченко.
У "Дженоа" 11 очков, она ушла на перерыв в Серии А в "зоне вылета" на 18-м месте.
- Напомним, 21 декабря в 19-м туре чемпионате Италии по футболу "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграла вничью с командой другого украинца – Руслана Малиновского – "Аталантой".
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