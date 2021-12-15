Шевченко отреагировал на первую победу в должности тренера "Дженоа"

Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио .

По словам Шевченко, первая победа "Дженоа" под его руководством над "Салернитаной" в 1/16 финала Кубка Италии стала облегчением для всей команды.

"Эта победа – облегчение для всей команды. Сегодня мы играли лучше и заслужили этот успех. В первом тайме у нас было много возможностей забить, но чего-то не хватало, как и в предыдущих матчах. Нужно работать намного больше. Во второй половине мы физически просели". , но внесенные изменения позволили вернуться в игру", - сказал Шевченко.

"Дженоа" победила "Салернитану" 1:0 и вышла в ⅛ финал Кубка Италии, где 12 января 2022 встретится с "Миланом".