Шевченко отреагировал на назначение нового тренера сборной Украины
Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко попрощался с национальной командой
Об этом Шевченко сообщил на своей странице в Instagram.
Шевченко отметил, что под его руководством сборная Украины вошла в топ-8 лучших команд Европы. Также специалист пожелал удачи новому тренерскому штабу.
"Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы. Это были незабываемые 5 лет моей жизни. Нас объединяла цель и мы вместе с ней шли. Спасибо за поддержку. Я всегда и везде буду вас поддерживать и болеть. Я желаю вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины", - написал Андрей Шевченко.
И. о. главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков, который в 2019 году выиграл молодежный ЧМ со сборной Украины. Многие игроки из того состава сейчас выступают за основную команду страны.
После триумфального чемпионата мира Петраков тренирует сборную U-17.
Тренировочный сбор национальной команды стартует 29 августа в Киеве. Сборную Украины ждут матчи против Казахстана (1 сентября) и сборной Франции (4 сентября) в квалификации ЧМ-2022.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 16 августа УАФ опубликовала расширенную заявку сборной Украины на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.
- 18 августа Александр Петраков стал новым главным тренером сборной Украины по футболу.
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