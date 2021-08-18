Шевченко отреагировал на назначение нового тренера сборной Украины

Об этом Шевченко сообщил на своей странице в Instagram.



Шевченко отметил, что под его руководством сборная Украины вошла в топ-8 лучших команд Европы. Также специалист пожелал удачи новому тренерскому штабу.



"Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы. Это были незабываемые 5 лет моей жизни. Нас объединяла цель и мы вместе с ней шли. Спасибо за поддержку. Я всегда и везде буду вас поддерживать и болеть. Я желаю вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины", - написал Андрей Шевченко.

И. о. главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков, который в 2019 году выиграл молодежный ЧМ со сборной Украины. Многие игроки из того состава сейчас выступают за основную команду страны.

После триумфального чемпионата мира Петраков тренирует сборную U-17.



Тренировочный сбор национальной команды стартует 29 августа в Киеве. Сборную Украины ждут матчи против Казахстана (1 сентября) и сборной Франции (4 сентября) в квалификации ЧМ-2022.

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