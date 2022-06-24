Шевченко отказался возобновить тренерскую карьеру до окончания войны
Пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков заявил, что украинский тренер не собирается возобновлять карьеру, пока не закончится война
Об этом сообщает FanDay.
"Я с ним разговаривал и, насколько понял, пока идет война, он вообще не планирует возобновлять карьеру тренера. По крайней мере, пока идут активные боевые действия. Он говорит, что все усилия бросит на то, чтобы использовать свое имя и влияние, чтобы помочь Украине и привлечь как можно больше средств", – сказал Николай Васильков.
Шевченко с ноября 2021-го по январь 2022 года тренировал "Дженоа" и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.
В 2016–2021 годах возглавлял сборную Украины.
- Андрей Шевченко с начала широкомасштабной агрессии России начал заниматься организацией международной поддержки Украины и сбором средств для нужд воюющей страны, а недавно стал первым послом президентской платформы UNITED24.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное