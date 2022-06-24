Шевченко отказался возобновить тренерскую карьеру до окончания войны

Об этом сообщает FanDay.

"Я с ним разговаривал и, насколько понял, пока идет война, он вообще не планирует возобновлять карьеру тренера. По крайней мере, пока идут активные боевые действия. Он говорит, что все усилия бросит на то, чтобы использовать свое имя и влияние, чтобы помочь Украине и привлечь как можно больше средств", – сказал Николай Васильков.

Шевченко с ноября 2021-го по январь 2022 года тренировал "Дженоа" и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.

В 2016–2021 годах возглавлял сборную Украины.

Андрей Шевченко с начала широкомасштабной агрессии России начал заниматься организацией международной поддержки Украины и сбором средств для нужд воюющей страны, а недавно стал первым послом президентской платформы UNITED24.

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