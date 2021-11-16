Шевченко отказался от трансфера скандального футболиста из России

Об этом сообщает российский телеканал "Матч ТВ".



По информации источника, в "Фиорентине" надеялись, что "Дженоа", возглавленная Андреем Шевченком, обратит внимание на россиянина Александра Кокорина, но футболист не интересует клуб украинца.

Александр Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака". Сумма трансфера составила 4,5 млн евро. Контракт российского нападающего с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.



В прошлом сезоне Кокорин принял участие в четырех матчах Серии А и не отличился результативными действиями. В этом сезоне россиянин сыграл всего три матча.

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев в Москве под хмельком жестоко избили прохожего, сделавшего им замечания, после чего начали драку с посетителями в кафе. Пострадавшим оказался один из чиновников.

10 октября футболистов задержали и поместили в изолятор временного содержания.

11 октября состоялись очные ставки с пострадавшими.

12 октября было решено о мере пресечении в виде содержания под стражей.

8 мая 2019 года Кокорина приговорили к полутора годам заключения, Мамаева - к году и 5 месяцам.

После этого свидетельница по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова выпала из окна гостиницы в Праге.

29 октября 2021 года стало известно, что итальянская "Фиорентина" не рассчитывает на Кокорина.

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