Шевченко отказался от трансфера скандального футболиста из России
Российский нападающий Александр Кокорин мог перейти в итальянский "Дженоа", возглавляемому Андреем Шевченко.
Об этом сообщает российский телеканал "Матч ТВ".
По информации источника, в "Фиорентине" надеялись, что "Дженоа", возглавленная Андреем Шевченком, обратит внимание на россиянина Александра Кокорина, но футболист не интересует клуб украинца.
Александр Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака". Сумма трансфера составила 4,5 млн евро. Контракт российского нападающего с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.
В прошлом сезоне Кокорин принял участие в четырех матчах Серии А и не отличился результативными действиями. В этом сезоне россиянин сыграл всего три матча.
- В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев в Москве под хмельком жестоко избили прохожего, сделавшего им замечания, после чего начали драку с посетителями в кафе. Пострадавшим оказался один из чиновников.
- 10 октября футболистов задержали и поместили в изолятор временного содержания.
- 11 октября состоялись очные ставки с пострадавшими.
- 12 октября было решено о мере пресечении в виде содержания под стражей.
- 8 мая 2019 года Кокорина приговорили к полутора годам заключения, Мамаева - к году и 5 месяцам.
- После этого свидетельница по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова выпала из окна гостиницы в Праге.
- 29 октября 2021 года стало известно, что итальянская "Фиорентина" не рассчитывает на Кокорина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.57
-
EUR
Покупка 29.85Продажа 30.28
- Актуальное
- Важное