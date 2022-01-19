Шевченко ошарашил сборную Польши по футболу финансовыми прихотями

Об этом сообщает sport.pl .



По информации источника, Польский футбольный союз рассматривает Андрея Шевченко как главного кандидата на должность тренера. Украинец готов начать переговоры с поляками, но стремится получить предложение в размере 3 млн. евро в год.



Финансовые запросы Шевченко вряд ли подойдут Польше. Это более чем в три раза больше, чем получал бывший тренер Паулу Соуза (850 тысяч евро).



В Польше готовы предложить Андрею Шевченко 1 млн. евро, но украинский тренер не будет работать в сборной за эти деньги.



Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022 с россиянами. Напомним, 15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко от должности главного тренера.

19 января стало известно, что "Дженоа" не будет расторгать контракт с Андреем Шевченко, чтобы не платить украинцу компенсацию в 20 млн евро. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb