Шевченко ошарашил сборную Польши по футболу финансовыми прихотями
Экстренер итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко готов возглавить сборную Польши, если будет зарабатывать там 3 млн евро в год
Об этом сообщает sport.pl . Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
По информации источника, Польский футбольный союз рассматривает Андрея Шевченко как главного кандидата на должность тренера. Украинец готов начать переговоры с поляками, но стремится получить предложение в размере 3 млн. евро в год.
Финансовые запросы Шевченко вряд ли подойдут Польше. Это более чем в три раза больше, чем получал бывший тренер Паулу Соуза (850 тысяч евро).
В Польше готовы предложить Андрею Шевченко 1 млн. евро, но украинский тренер не будет работать в сборной за эти деньги.
Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022 с россиянами.
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