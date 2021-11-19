Шевченко определился с первыми трансферами в новой итальянской команде
Итальянская "Дженоа" заинтересована в трансферах полузащитника "Фиорентины" Алфреда Данкана и хавбека "Наполи" Станислава Лоботки
Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
По информации источника, новоиспеченный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко хочет видеть в своей команде Алфреда Данкана и хавбека Станислава Лоботку.
26-летний Лоботка в этом сезоне провел две игры в Серии А за "Наполи", результативными действиями не отличался. 28-летний Данкан сыграл 10 матчей за "Фиорентину".
Более подробной информации о возможных трансферах нет.
Украинец Андрей Шевченко подписал с "Дженоа" контракт до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера он заменил Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17 место в чемпионате Италии.
Первый матч под руководством Андрея Шевченко "Дженоа" сыграет в воскресенье, 21 ноября, против "Ромы" в чемпионате Италии.
- 16 ноября Андрей Шевченко обсудил с лидерами "Дженоа" причины неудач на старте сезона.
- 16 ноября стало известно, что российский нападающий Александр Кокорин мог перейти в итальянский "Дженоа", возглавляемый Андреем Шевченко.
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