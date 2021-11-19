Шевченко определился с первыми трансферами в новой итальянской команде

Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.



По информации источника, новоиспеченный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко хочет видеть в своей команде Алфреда Данкана и хавбека Станислава Лоботку.



26-летний Лоботка в этом сезоне провел две игры в Серии А за "Наполи", результативными действиями не отличался. 28-летний Данкан сыграл 10 матчей за "Фиорентину".



Более подробной информации о возможных трансферах нет.

Украинец Андрей Шевченко подписал с "Дженоа" контракт до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера он заменил Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17 место в чемпионате Италии.

Первый матч под руководством Андрея Шевченко "Дженоа" сыграет в воскресенье, 21 ноября, против "Ромы" в чемпионате Италии.