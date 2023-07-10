Как сообщают организаторы, лозунг нынешнего фестиваля - "Шевченко не сдается", поскольку треть оргкомитета сейчас на войне, в том числе и сам глава "Ше.Fest" Дмитрий Колоша. Оргкомитет решил провести мероприятие, но отказаться от большой развлекательной части и собирать донаты на ВСУ.

“Нам очень легко отказаться от чисто развлекательных элементов, таких как концерт на музыкальной сцене или Ше.GAMES, ведь это всегда было приятным бонусом к фестивалю, а не его сутью. Все наиболее ценное, что есть в Ше.Fest, останется: атмосфера, выдающиеся личности, уникальная локация, талантливые художники и культура без шароварщины и русификации. А это 99% проекта”, – рассказывает режиссер фестиваля Александр Высоцкий.

Все выступления будут волонтерскими. Команда фестиваля стремится провести мероприятие с минимальным ресурсом для ценителей Шевченко и постоянных посетителей, максимально посвятить все события темам войны: поддержке военным, семьям военнослужащих и вынужденным переселенцам и пострадавшим в связи с военными действиями России.

"Пока нация воюет, в частности, воюют члены нашей команды, мы продолжаем делать свое, потому что Шевченко - это тоже оружие", - комментирует режиссер.

Во время фестиваля, вход на который свободный, планируется сбор донатов в поддержку военных на передовой для закупки важных для победы гаджетов, приближающих вывполнение шевченковского "Завета".

Еспресо - генеральный информационный партнер фестиваля "Ше.Fest".

"Ше.Fest" - это ежегодный художественный фестиваль, посвященный памяти и творчеству Шевченко и Украине, который проходит на малой родине поэта. В течение двух дней на фестивале работает более 10 локаций, где разными формами подачи посетители ближе знакомятся с Шевченко. Событие пропагандирует здоровый образ жизни, во время фестиваля запрещено употреблять алкогольные напитки.