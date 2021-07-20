Шевченко назвал волну увольнений с НБУ "попыткой политического давления"

Об этом пишет Экономическая правда.



"Я был разочарован, узнав об этом из СМИ, а не от самих коллег. Я рассматриваю эту пиар-кампанию по поводу отставок как попытку оказать политическое давление на НБУ", - цитирует издание слова Шевченко в интервью Financial Times.



По информации FT, с момента назначения Шевченко год назад НБУ оставили около трети топ-менеджеров. В частности, глава департамента лицензирования НБУ и восемь коллег заявили об увольнении, пожаловавшись на недостаточную прозрачность и независимость, а также концентрацию решений "в одних руках".



Шевченко добавил, что НБУ играет "очень важную" роль в экономике. Одной из своих целей он назвал защиту реформы корпоративного управления в государственных банках, поскольку "иначе будущая приватизация никогда не произойдет".

Напомним, 30 июня с НБУ в полном составе уволился топ-менеджмент Департамента лицензирования за "централизацию власти" руководством регулятора и "замену коллегиальности директивным принятием решений".

Вслед за руководством отдела лицензирования с НБУ уволился директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

С НБУ также уволился директор Департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский.