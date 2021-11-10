Шевченко назвал свою цель в итальянском клубе

Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB .



По словам Шевченко, цель "Дженоа" на этот сезон – остаться в Серии А.



"Это очень важный момент в моей тренерской карьере. Я хочу поблагодарить руководство и проект "Дженоа", что вернули меня в Италию, страну, с которой имею особые отношения. Я надеюсь продолжить карьеру здесь как тренер. Наша цель номер один – сыграть в Серии А в следующем году. Единственный способ, который я знаю, достичь этого – это работать. Я сделаю все возможное для достижения этого результата", - сказал Андрей Шевченко.



Также Шевченко рассказал, что у него был долгий разговор с владельцем Дженоа.



"У меня были контакты с новым владельцем. Это был долгий разговор. Команду нужно усилить, и поскольку мы нацелены на игру в следующем году в Серии А, я думаю, нам придется хорошо работать на трансферном рынке. Все ребята в команде – очень хорошие. Я думаю, что первая цель – достичь позиции в турнирной таблице, где мы сможем хорошо дышать и нормально работать", – сказал украинский тренер.

Андрей Шевченко договорился с "Дженоа" о контракте до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец сменил Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17-е место в чемпионате Италии.

Итальянский клуб принадлежит американской компании 777 Partners. "Дженоа" является старейшим футбольным клубом Италии, был основан в 1893 году в Генуе. Команда девять раз выигрывала чемпионат Италии, это было еще до Второй мировой войны.

45-летний Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 по август 2021 года и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.

Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".

9 ноября стало известно, что украинский тренер хочет пригласить в "Дженоа" футболистов сборной Украины Александра Зинченко и Виталия Николенко.

10 ноября Андрей Шевченко сформировал тренерский штаб в итальянском футбольном клубе "Дженоа".

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