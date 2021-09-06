Шевченко назвал ключевого игрока сборной Украины на Евро-2020
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что лидером национальной команды на Евро-2020 был Андрей Ярмоленко
Об этом сообщает "Трибуна".
"Есть разные периоды - 3-4 месяца кто-то находится в лучшей форме. Лидером на чемпионате Европы однозначно был Андрей Ярмоленко. Не имея игровой практики, он приехал - и с первых дней мы видели эту искру в глазах", - сказал экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
На Евро-2020 Андрей Ярмоленко сыграл все 5 матчей сборной Украины. У вингера была капитанская повязка. Форвард забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
- 31 августа капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко дал пресс-конференцию перед матчем с Казахстаном и признался, что раньше стеснялся говорить на украинском языке за возможных ошибок.
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