Шевченко назвал имена своих ассистентов в итальянском клубе

Об этом сообщает официальный сайт "Дженоа" .

Вторым тренером команды из Генуи стал итальянец Мауро Тассотти, работавший с Андреем Шевченко в сборной Украины. Другими ассистентами украинца стали Андреа Аззалин, Симоне Бономи, Валерио Фиори и Луиджи Ночентини.

Еще один итальянский помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Малдера работать у Дженоа не будет.

Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".

9 ноября стало известно, что Андрей Шевченко хочет пригласить в "Дженоа" футболистов сборной Украины Александра Зинченко и Виталия Миколенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb