Шевченко назвал имена своих ассистентов в итальянском клубе
Украинец Андрей Шевченко сформировал тренерский штаб в итальянском футбольном клубе "Дженоа"
Об этом сообщает официальный сайт "Дженоа" .
Вторым тренером команды из Генуи стал итальянец Мауро Тассотти, работавший с Андреем Шевченко в сборной Украины. Другими ассистентами украинца стали Андреа Аззалин, Симоне Бономи, Валерио Фиори и Луиджи Ночентини.
Еще один итальянский помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Малдера работать у Дженоа не будет.
- Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".
- 9 ноября стало известно, что Андрей Шевченко хочет пригласить в "Дженоа" футболистов сборной Украины Александра Зинченко и Виталия Миколенко.
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