Шевченко назвал двух главных претендентов на "Золотой мяч"

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По его словам, главными претендентами на "Золотой мяч" в этом году являются аргентинский форвард французского ПСЖ Лионель Месси и итальянский полузащитник английского "Челси" Жоржиньо.

"Я думаю, "Золотой мяч" выиграет Жоржиньо или Месси", – сказал Шевченко, сам выигрывавший самый престижный индивидуальный трофей мирового футбола в 2004 году.

Жоржиньо в 2021 году выиграл с "Челси" Лигу чемпионов и стал со сборной Италии победителем Евро-2020. Месси вместе со сборной Аргентины победил в Кубке Америки.

Напомним, 8 октября France Football обнародовал имена претендентов на "Золотой мяч".

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