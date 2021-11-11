Шевченко назвал двух главных претендентов на "Золотой мяч"
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко назвал фаворитами в борьбе за "Золотой мяч" итальянца Жоржиньо и аргентинца Лионеля Месси
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По его словам, главными претендентами на "Золотой мяч" в этом году являются аргентинский форвард французского ПСЖ Лионель Месси и итальянский полузащитник английского "Челси" Жоржиньо.
"Я думаю, "Золотой мяч" выиграет Жоржиньо или Месси", – сказал Шевченко, сам выигрывавший самый престижный индивидуальный трофей мирового футбола в 2004 году.
Жоржиньо в 2021 году выиграл с "Челси" Лигу чемпионов и стал со сборной Италии победителем Евро-2020. Месси вместе со сборной Аргентины победил в Кубке Америки.
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Напомним, 8 октября France Football обнародовал имена претендентов на "Золотой мяч".
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