Шевченко назначили главным тренером старейшего итальянского клуба
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа"
Об этом сообщает "Дженоа" в Twitter.
Клуб из Генуи подписал с Андреем Шевченко контракт до конца сезона 2023/24. Одним из ассистентов украинца станет Мауро Тассотти, работавший в тренерском штабе сборной Украины.
В должности главного тренера "Дженоа" Андрей Шевченко заменит Давида Баллардини, под руководством которого команда занимала 15 место в чемпионате Италии.
Итальянский клуб принадлежит американской компании 777 Partners. "Дженоа" является старейшим футбольным клубом Италии и был основан в 1893 году в Генуе. Команда девять раз выигрывала чемпионат Италии, это было еще до Второй мировой войны.
Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Ему удалось вывести национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. В общем, под руководством Шевченко украинская сборная сыграла 52 матча и одержала 25 побед.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ истек.
- 18 августа Александр Петраков стал новым главным тренером сборной Украины по футболу.
- 3 сентября Андрей Шевченко заявил, что хотел продлить работу в сборной Украины , но Украинская ассоциация футбола не предложила ему новый контракт.
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