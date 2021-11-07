Об этом сообщает "Дженоа" в Twitter.



Клуб из Генуи подписал с Андреем Шевченко контракт до конца сезона 2023/24. Одним из ассистентов украинца станет Мауро Тассотти, работавший в тренерском штабе сборной Украины.

В должности главного тренера "Дженоа" Андрей Шевченко заменит Давида Баллардини, под руководством которого команда занимала 15 место в чемпионате Италии.

Итальянский клуб принадлежит американской компании 777 Partners. "Дженоа" является старейшим футбольным клубом Италии и был основан в 1893 году в Генуе. Команда девять раз выигрывала чемпионат Италии, это было еще до Второй мировой войны.



Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Ему удалось вывести национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. В общем, под руководством Шевченко украинская сборная сыграла 52 матча и одержала 25 побед.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb