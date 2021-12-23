Шевченко нашел в Швейцарии нового форварда для своей команды

Об этом сообщает CalcioMercato.com.



"Дженоа" активно ищет варианты усиления состава для Андрея Шевченко в зимнее трансферное окно. Украинский тренер нуждается в новом форварде, который сможет своей результативностью приносить команде очки.



Новым претендентом на эту роль является французский форвард "Янг Бойз" Джордан Сьебатшо, у которого также есть паспорт гражданина США. В текущем чемпионате 25-летний форвард забил 11 голов в 17 матчах.

Под руководством Шевченко "Дженоа" в чемпионате Италии потерпела пять поражений, дважды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А находится в "зоне вылета" - на 18-й позиции.

Напомним, 21 декабря в 19-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграла вничью с командой другого украинца, Руслана Малиновского, - "Аталантой".

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