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Шевченко нашел форварда для "Дженоа" в московском "Спартаке"

28 декабря, 2021 вторник
14:44
Спорт

Аргентинский форвард российского "Спартака" Эсекьель Понсе может перейти к итальянской "Дженоа", которую возглавляет украинец Андрей Шевченко

Об этом сообщает Tuttomercatoweb .

Генеральный менеджер "Дженоа" Йоханнес Шпорс и спортивный директор Карло Тальдо ищут для итальянской команды форвардов. Кроме Эсекьеля Понсе, в шорт-лист генуэзского клуба попали норвежец Йорген Ларсен ("Гронинген", Нидерланды), француз Жордан Сибачо ("Янг Бойз", Швейцария) и аргентинец Игнасио Пуссетто ("Удинезе", Италия).

Контракт Понсе со "Спартаком" рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенес операцию на колене, после которой еще не выходил на поле.

"Дженоа" ушла на рождественский перерыв в серии A в зоне вылета – на 18-м месте.

  • 23 декабря сообщалось, что российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук близок к трансферу в "Дженоа".
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