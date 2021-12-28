Шевченко нашел форварда для "Дженоа" в московском "Спартаке"
Аргентинский форвард российского "Спартака" Эсекьель Понсе может перейти к итальянской "Дженоа", которую возглавляет украинец Андрей Шевченко
Об этом сообщает Tuttomercatoweb .
Генеральный менеджер "Дженоа" Йоханнес Шпорс и спортивный директор Карло Тальдо ищут для итальянской команды форвардов. Кроме Эсекьеля Понсе, в шорт-лист генуэзского клуба попали норвежец Йорген Ларсен ("Гронинген", Нидерланды), француз Жордан Сибачо ("Янг Бойз", Швейцария) и аргентинец Игнасио Пуссетто ("Удинезе", Италия).
Контракт Понсе со "Спартаком" рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенес операцию на колене, после которой еще не выходил на поле.
"Дженоа" ушла на рождественский перерыв в серии A в зоне вылета – на 18-м месте.
- 23 декабря сообщалось, что российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук близок к трансферу в "Дженоа".
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