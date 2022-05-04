Шевченко может стать президентом итальянского футбольного клуба, – Calciomercato

Об этом сообщает Calciomercato .

Пока неизвестно, собирается ли Шевченко приобрести футбольный клуб. По информации издания, украинец может представлять интересы инвесторов, заинтересованных в покупке и развитии "Пескара".

Отмечается, что Андрей Шевченко уже провел встречу с нынешним владельцем клуба Даниэле Себастьяни. Ожидается, что сегодня он посетит матч "Пескара" против "Губбио" в плей-офф за право выйти в Серию B - второй по силе итальянского дивизиона.

Шевченко с ноября 2021 по январь 2022 тренировал "Дженоа" и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того, как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии. В 2016 – 2021 годах возглавлял сборную Украины.

15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко от должности главного тренера.

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