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Шевченко может сменить Луческу на должности главного тренера "Динамо", - СМИ

18 января, 2022 вторник
13:09
Спорт

"Динамо" рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на смену нынешнему главному тренеру команды румыну Мирче Луческу

Об этом заявил журналист Сергей Болотников в программе ТаТоТаке в YouTube.

По его словам, возможность назначения Шевченко в "Динамо" рассматривали еще до его ухода из итальянской "Дженоа". В киевском клубе рассматривают варианты с новым главным тренером из-за возраста Луческу, которому 76 лет.

"По моей информации, "Динамо" рассматривает кандидатуру Шевченко вполне реально. Еще до "Дженоа" рассматривали такой вариант, но тогда было рано. Сейчас уже можно готовиться. Теперь, когда его немного "обломали", то в принципе для него это хороший вариант ", - сказал Болотников.

Контракт Мирчи Луческу с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.

Андрей Шевченко возглавлял "Дженоа" с ноября 2021 года по январь 2022 года. Под его руководством команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" - на 19-й позиции. Последний матч под руководством Шевченко "Дженоа" сыграла 13 января против "Милана" в Кубке Италии и уступила 1:3 в овертайме.

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2022, вторник
18 января
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