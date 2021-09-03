Шевченко хотел продолжить работу, ему не предлагали новый контракт: экс-тренер сборной Украины дал сенсационное интервью
Андрей Шевченко хотел продолжить работу в сборной Украины по футболу, но Украинская ассоциация футбола не предлагала новый контракт
Об этом сообщает "Трибуна".
По словам Андрея Шевченко, президент УАФ Андрей Павелко ответил тренеру, что не готов говорить о продлении контракта.
"После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию со сборной. По приезде в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я полетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы - разговора о пролонгации не было. 30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Я не говорил, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился", - сказал Шевченко.
Также украинец рассказал, почему только сейчас дал пресс-конференцию.
"Почему мы собрали именно сегодня пресс-конференцию? Потому что я ждал, когда мои помощники освободятся и мы все сможем приехать сюда. Мы приходили вместе, работали вместе, и я считал правильным, что они должны участвовать в этой пресс-конференции", - признался тренер.
Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Специалисту удалось вывести национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.
В общем, под руководством Шевченко Украинская сборная сыграла 52 матча и одержала 25 побед.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 18 августа Александр Петраков стал новым главным тренером сборной Украины по футболу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.07
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.14
- Актуальное
- Важное