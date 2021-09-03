Шевченко хотел продолжить работу, ему не предлагали новый контракт: экс-тренер сборной Украины дал сенсационное интервью

Об этом сообщает "Трибуна".



По словам Андрея Шевченко, президент УАФ Андрей Павелко ответил тренеру, что не готов говорить о продлении контракта.



"После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию со сборной. По приезде в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я полетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы - разговора о пролонгации не было. 30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Я не говорил, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился", - сказал Шевченко.



Также украинец рассказал, почему только сейчас дал пресс-конференцию.



"Почему мы собрали именно сегодня пресс-конференцию? Потому что я ждал, когда мои помощники освободятся и мы все сможем приехать сюда. Мы приходили вместе, работали вместе, и я считал правильным, что они должны участвовать в этой пресс-конференции", - признался тренер.



Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Специалисту удалось вывести национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.



В общем, под руководством Шевченко Украинская сборная сыграла 52 матча и одержала 25 побед.