Шевченко хочет перетащить в Италию двух футболистов сборной Украины

Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, Андрей Шевченко намерен пригласить в "Дженоа" из Англии украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко и американского вингера "Челси" Кристиана Пулишича.

Кроме того, экс-тренер сборной Украины заинтересован в трансфере защитника "Динамо" Виталия Миколенко и испанского полузащитника итальянского "Милана" Самуэля Кастильехо.

Отмечается, что у "Дженоа" перед украинским тренером стоит задача вывести команду в еврокубки и ради этого клуб готов потратиться на усиление состава.

Андрей Шевченко подписал с "Дженоа" контракт до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец заменит Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17 место в чемпионате Италии.

Итальянский клуб принадлежит американской компании 777 Partners. "Дженоа" является старейшим футбольным клубом Италии, был основан в 1893 году в Генуе. Команда девять раз выигрывала чемпионат Италии, это было еще до Второй мировой войны.

45-летний Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 по август 2021 года и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.

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