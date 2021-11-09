Шевченко хочет перетащить в Италию двух футболистов сборной Украины
Новый главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко хочет пригласить в итальянский клуб футболистов сборной Украины Александра Зинченко и Виталия Миколенко
Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, Андрей Шевченко намерен пригласить в "Дженоа" из Англии украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко и американского вингера "Челси" Кристиана Пулишича.
Кроме того, экс-тренер сборной Украины заинтересован в трансфере защитника "Динамо" Виталия Миколенко и испанского полузащитника итальянского "Милана" Самуэля Кастильехо.
Отмечается, что у "Дженоа" перед украинским тренером стоит задача вывести команду в еврокубки и ради этого клуб готов потратиться на усиление состава.
Андрей Шевченко подписал с "Дженоа" контракт до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец заменит Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17 место в чемпионате Италии.
Итальянский клуб принадлежит американской компании 777 Partners. "Дженоа" является старейшим футбольным клубом Италии, был основан в 1893 году в Генуе. Команда девять раз выигрывала чемпионат Италии, это было еще до Второй мировой войны.
45-летний Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 по август 2021 года и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.
- Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".
- После этого Шевченко пообещал вернуть "Дженоа" былую славу.
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