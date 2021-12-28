Шевченко и капитан "Дженоа" заразились коронавирусом

Об этом сообщает официальный сайт "Дженоа".



Положительный тест Андрея Шевченко – это не единственный случай в "Дженоа". Также болезнь подтвердилась у капитана команды Доменико Кришито. Остальные члены команды получили отрицательные тесты.



Тренировки "Дженоа" планируется возобновить завтра, 29 декабря. Командой будет руководить ассистент главного тренера Мауро Тассотти. Следующий матч будет сыгран 6 января против "Сассуоло" в Серии А. Команда из Генуи занимает 18 место в чемпионате Италии.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела пять поражений, дважды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А находится в "зоне вылета" – на 18-й позиции.

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