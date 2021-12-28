Шевченко и капитан "Дженоа" заразились коронавирусом
Украинский тренер итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт "Дженоа".
Положительный тест Андрея Шевченко – это не единственный случай в "Дженоа". Также болезнь подтвердилась у капитана команды Доменико Кришито. Остальные члены команды получили отрицательные тесты.
Тренировки "Дженоа" планируется возобновить завтра, 29 декабря. Командой будет руководить ассистент главного тренера Мауро Тассотти. Следующий матч будет сыгран 6 января против "Сассуоло" в Серии А. Команда из Генуи занимает 18 место в чемпионате Италии.
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела пять поражений, дважды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А находится в "зоне вылета" – на 18-й позиции.
- Напомним, 21 декабря в 19-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграла вничью с командой другого украинца Руслана Малиновского - "Аталантой".
- 23 декабря стало известно, что форвард швейцарского "Янг Бойза" Джордан Сьебатшо может стать игроком итальянской "Дженоа".
- 24 декабря президент "Дженоа" Альберто Дзангрилло признался, что поручил Андрею Шевченко работу в своем клубе, потому что украинец – скрупулезный и серьезный тренер.
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