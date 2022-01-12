Шевченко и "Дженоа" начали переговоры о расторжении контракта, - СМИ

Об этом сообщает Tuttomercatoweb .



По информации источника, "Дженоа" и Шевченко ведут переговоры по взаимному расторжению контракта. Украинец может быть уволен даже, если победит "Милан" в Кубке Италии.



"Дженоа" будет вынужден заплатить тренерскому штабу Андрея Шевченко около 20 млн. евро за досрочное прекращение сотрудничества.



Утром 13 января запланирована встреча боссов "Дженоа" и агентов тренера Руди Гарсии. 57-летний француз является приоритетным вариантом для замены Шевченко. Еще один кандидат на должность – Бруно Лаббадиа.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" – на 19-й позиции.