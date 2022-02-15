Шевченко был только пиарщиком, сборную Украины действительно тренировал Тассотти, - легенда польского футбола Бонек
Бывший президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек выразил удовлетворение, что украинец Андрей Шевченко не возглавил национальную команду страны
Об этом сообщает Polsat Sport .
По его словам, Андрей Шевченко не играл ключевой роли в сборной Украины, в которой все решения принимал ассистент главного тренера итальянец Мауро Тассотти.
"К счастью, Шевченко не стал тренером сборной Польши. По-моему, он был худшим из возможных кандидатов. Он приехал бы к нам после неудачного завершения своего пути со сборной Украины. Хотя известно, что он был скорее пиарщиком этой команды, а сборную тренировал Мауро Тассотти", – сказал Бонек.
Также он напомнил о провальной работе Шевченко на итальянском "Дженоа".
"У "Дженоа" он проиграл семь из десяти матчей. И такой проигравший тренер возьмет на себя сборную Польши и поведет ее в крайне важном стыковом матче против России? Не знаю, насколько продвинулись в приглашении Шевченко, но правда, что он даже не просил "Дженоа" разорвать с ним контракт", – констатировал Бонек.
Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира – 2022 с россиянами.
Одним из главных кандидатов на должность главного тренера сборной Польши был Андрей Шевченко, который возглавлял национальную команду Украины с 2016 по 2021 год и вывел ее в четвертьфиан Евро-2020.
65-летний Збигнев Бонек является одним из лучших игроков в истории польского футбола.
- Напомним, 31 января новым главным тренером сборной Польши стал Чеслав Михневич .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.11
Покупка 28.11Продажа 28.56
-
EUR
Покупка 31.84Продажа 32.47
- Актуальное
- Важное