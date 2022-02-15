Шевченко был только пиарщиком, сборную Украины действительно тренировал Тассотти, - легенда польского футбола Бонек

Об этом сообщает Polsat Sport .

По его словам, Андрей Шевченко не играл ключевой роли в сборной Украины, в которой все решения принимал ассистент главного тренера итальянец Мауро Тассотти.

"К счастью, Шевченко не стал тренером сборной Польши. По-моему, он был худшим из возможных кандидатов. Он приехал бы к нам после неудачного завершения своего пути со сборной Украины. Хотя известно, что он был скорее пиарщиком этой команды, а сборную тренировал Мауро Тассотти", – сказал Бонек.

Также он напомнил о провальной работе Шевченко на итальянском "Дженоа".

"У "Дженоа" он проиграл семь из десяти матчей. И такой проигравший тренер возьмет на себя сборную Польши и поведет ее в крайне важном стыковом матче против России? Не знаю, насколько продвинулись в приглашении Шевченко, но правда, что он даже не просил "Дженоа" разорвать с ним контракт", – констатировал Бонек.

Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира – 2022 с россиянами.

Одним из главных кандидатов на должность главного тренера сборной Польши был Андрей Шевченко, который возглавлял национальную команду Украины с 2016 по 2021 год и вывел ее в четвертьфиан Евро-2020.

65-летний Збигнев Бонек является одним из лучших игроков в истории польского футбола.

Напомним, 31 января новым главным тренером сборной Польши стал Чеслав Михневич .

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