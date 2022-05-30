Шестой пакет санкций ЕС против РФ не согласуют на саммите лидеров Евросоюза, - фон дер Ляен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает, что на саммите ЕС 30-31 мая шестой пакет санкций против России не будет согласован
Об этом она заявила журналистам в преддверии саммита Европейского совета, передает ЕН.
По ее словам, Еврокомиссия подготовила предложения по укреплению обороноспособности ЕС, уменьшению зависимости от энергоносителей из России, а также Украине – по финансовой помощи, а также участию Евросоюза в послевоенном восстановлении.
"И, конечно, будет еще одна тема, которая еще открытая - шестой санкционный пакет. Мы уже успешно приняли пять санкционных пакетов. Никогда не было просто. С шестым пакетом - тоже", - отметила Фон дер Ляен.
Она добавила, что Еврокомиссия и председательствующая в Совете ЕС Франция работали для достижения прогресса в отношении санкционного пакета, но решение пока не приняли.
"Я не ожидаю, что это удастся решить в следующие 48 часов, но я уверена, что потом такая возможность будет. Мой сигнал членам ЕС ясен: у нас есть один ключевой путь к победе, и это - солидарность с Украиной и единство Европейского Союза" , - подчеркнула президент ЕК.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись .
- Сийярто заявил, что для отказа от нефти из России стране нужно инвестировать 700-750 млн евро . Впоследствии стало известно, что Венгрия просит у Еврокомиссии компенсацию в размере 18 млрд евро за поддержку нефтяного эмбарго для РФ для покрытия всех расходов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.19
Покупка 34.19Продажа 35.4
-
EUR
Покупка 36.22Продажа 37.81
- Актуальное
- Важное