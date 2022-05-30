Шестой пакет санкций ЕС против РФ не согласуют на саммите лидеров Евросоюза, - фон дер Ляен

Об этом она заявила журналистам в преддверии саммита Европейского совета, передает ЕН.

По ее словам, Еврокомиссия подготовила предложения по укреплению обороноспособности ЕС, уменьшению зависимости от энергоносителей из России, а также Украине – по финансовой помощи, а также участию Евросоюза в послевоенном восстановлении.

"И, конечно, будет еще одна тема, которая еще открытая - шестой санкционный пакет. Мы уже успешно приняли пять санкционных пакетов. Никогда не было просто. С шестым пакетом - тоже", - отметила Фон дер Ляен.

Она добавила, что Еврокомиссия и председательствующая в Совете ЕС Франция работали для достижения прогресса в отношении санкционного пакета, но решение пока не приняли.

"Я не ожидаю, что это удастся решить в следующие 48 часов, но я уверена, что потом такая возможность будет. Мой сигнал членам ЕС ясен: у нас есть один ключевой путь к победе, и это - солидарность с Украиной и единство Европейского Союза" , - подчеркнула президент ЕК.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись .

Сийярто заявил, что для отказа от нефти из России стране нужно инвестировать 700-750 млн евро . Впоследствии стало известно, что Венгрия просит у Еврокомиссии компенсацию в размере 18 млрд евро за поддержку нефтяного эмбарго для РФ для покрытия всех расходов.