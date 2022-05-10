Шестой пакет санкций против России может быть принят на этой неделе, – госсек МИД Франции
ЕС может принять решение о шестом пакете санкций против России уже на этой неделе, но Европа должна проявить твердость и единство
Об этом сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, пишет Интерфакс-Украина .
По его словам, "логично, чтобы были твердость, единство и европейская солидарность". Ситуация в Украине требует от Запада "усилить давление и санкции против России".
Он назвал "объективно более сложным вопросом" решение относительно эмбарго на российскую нефть.
"Некоторые страны, как Венгрия, очень зависимы - еще больше, чем другие европейские страны, - от этого вида энергии. Следовательно, идет поиск решений, и на сегодняшний день несколько европейских лидеров, среди которых (президент Франции) Эмманюэль Макрон и (председатель Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляен, будут разговаривать с (премьер-министром Венгрии, - ред.) Виктором Орбаном, чтобы найти решение", - сказал Клеман Бон.
- ЕС может ввести санкции против Кабаевой, которую связывают с Путиным.
- 4 мая в Еврокомиссии сообщили о некоторых подробностях шестого пакета санкций против России, который будет включать постепенное эмбарго на нефть и де-SWIFT еще нескольких банков, в том числе и крупнейшего в РФ Сбербанка.
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