Шестилетний ученик "Гончаренко центра" написал письмо Илону Маску: "Спасибо за "старлинки" для солдат, это важно для победы Украины"

Вместе с другими детьми мальчик посещает занятия, которые проводят сотрудники Национального музея космонавтики им. С.П. Королева на базе местного образовательного волонтерского "Гончаренко центра". Во время интерактивного мастер-класса об исследовании космоса он узнал о том, чем занимается Илон Маск и насколько важно, что изобретатель передает Украине "старлинки". Вот маленький любитель космоса и написал письмо основателю компании "SpaceX". В своем письме Макар пригласил Илона Маска в свой родной город и поделился заветной мечтой полететь на другие планеты.

В рамках социальной акции "Музей идет к детям" Национальный музей космонавтики им. С.П. Королева на базе "Гончаренко центра" в Житомире регулярно проводит занятия по космонавтике и астрономии для маленьких житомирян и вынужденных переселенцев. Игровые мастер-классы проводят научные сотрудники Музея Лилия Кавун, Дарья Волощук и Елена Зосимович.

Именно на таких уроках маленькие ученики "Гончаренко центра" в Житомире узнали, как Илон Маск изучает и развивает тему космоса и как он сейчас не остался в стороне от войны в Украине. Маск чуть ли не первый из международного сообщества начал активно поддерживать украинских военных, в частности до сих пор присылает "тарелки" спутникового интернета "Старлинки", которые помогают солдатам быть на связи даже в сложных условиях. 6-летний Макар был поражен, как американский изобретатель успевает и планеты исследовать, и изобретения разрабатывать, и Украине так помогать. Поэтому решил лично написать письмо с благодарностью известному предпринимателю. "Дорогой Илон Маск! Меня зовут Макар. Я из Житомира. Спасибо, что помогаешь нашим солдатам и присылаешь "старлинки". Это очень важно, чтобы Украина победила. Ты добрый и хороший человек! Приглашаю тебя к нам в Житомир. Здесь есть Музей Королева. Он строил ракеты, как ты. Я тоже мечтаю полететь на другие планеты. Давай будем дружить! Слава Украине!" - написал маленький житомирянин.

Сотрудники "Гончаренко центра" были поражены искренностью маленького ученика и решили отправить это письмо по адресу компании "SpaceX".

"Сейчас наши центры работают как волонтерские хабы, но мы все равно продолжаем и образовательное направление. Житомирская ячейка всегда делала акцент на теме космоса, ведь это родина Королева. Мы дружим с Музеем космонавтики и сейчас делаем все, чтобы малыши могли, несмотря на войну, открывать для себя мир и изучать новое. Макар своим искренним письмом растрогал всю команду и доказал, что наши дети все понимают и тоже приближают победу Украины. Мы благодарны всем международным друзьям и партнерам, потому что только вместе мы сможем изгнать это зло и эту тьму", - отметил Алексей Гончаренко.

Для справки: "Гончаренко центры" - всеукраинская сеть открытых культурно-образовательных центров, которые сейчас переформатированы в систему волонтерских хабов, занимающихся помощью армии и беженцам. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения - проведения курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирования навыков финансовой грамотности, обучения пожилых людей современным технологиям.