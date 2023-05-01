Шестерым жителям Луганщины сообщили о подозрении за организацию псевдореферендума, среди них "депутат народного совета ЛНР"
В Луганской области сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в коллаборационной деятельности шестерым местным жителям
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Среди них – луганчанин, который, по данным следствия, в 2018 году стал так называемым депутатом народного совета "ЛНР" ІІІ созыва. Он активно пропагандировал в медийных мероприятиях необходимость присоединения террористической ЛНР к России.
В сентябре 2022 года этот депутат проголосовал за так называемый закон о незаконном референдуме об отделении территорий Луганщины от Украины. После этого "народный совет" обратился к главарю "ЛНР" для его подписания.
Еще пятеро фигурантов уголовного производства – жители области, которые в сентябре 2022 года приняли участие в работе так называемых избирательных комиссий, созданных оккупантами. Одна из них возглавила такую "ТИК" в городе Голубовка, другие были "членами избирательных комиссий" в Лисичанске, Северодонецке и Кременной.
Подозреваемые составляли списки "избирателей", идентифицировали лица пришедших на "избирательные участки", выдавали и подсчитывали "бюллетени" для голосования, составляли протоколы.
Пока решают вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.
- В Полтаве правоохранители разоблачили проксицентр, через который РФ проводила специальные информационные операции в Интернете
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.93Продажа 41.84
- Актуальное
- Важное