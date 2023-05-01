Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Среди них – луганчанин, который, по данным следствия, в 2018 году стал так называемым депутатом народного совета "ЛНР" ІІІ созыва. Он активно пропагандировал в медийных мероприятиях необходимость присоединения террористической ЛНР к России.

В сентябре 2022 года этот депутат проголосовал за так называемый закон о незаконном референдуме об отделении территорий Луганщины от Украины. После этого "народный совет" обратился к главарю "ЛНР" для его подписания.

Еще пятеро фигурантов уголовного производства – жители области, которые в сентябре 2022 года приняли участие в работе так называемых избирательных комиссий, созданных оккупантами. Одна из них возглавила такую "ТИК" в городе Голубовка, другие были "членами избирательных комиссий" в Лисичанске, Северодонецке и Кременной.

Подозреваемые составляли списки "избирателей", идентифицировали лица пришедших на "избирательные участки", выдавали и подсчитывали "бюллетени" для голосования, составляли протоколы.

Пока решают вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.