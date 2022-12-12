Шестерым российским генералам сообщили о подозрении в организации вторжения на Харьковщину
Правоохранители разоблачили шесть российских генералов, которые отдавали приказы захватывать украинские города в Харьковской области
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Следствие установило личности шестерых представителей высшего командования Западного военного округа вооруженных сил России, участвовавших в планировании, подготовке и ведении боевых действий против ВСУ на Востоке нашей страны, в частности Харьковской области.
"В начале полномасштабного вторжения они отдавали приказы российским войскам на прорыв государственной границы Украины и штурма населенных пунктов Харьковской области", - пишет пресс-служба.
Высокопоставленные должностные лица страны-спонсора терроризма способствовали созданию оккупационных администраций РФ во время временной оккупации части Харьковщины.
Следователи собрали неопровержимые доказательства вины российских командующих в особо тяжких преступлениях против государственной безопасности Украины. Подозрение за посягательство на территориальную целостность, неприкосновенность нашего государства, планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны объявили:
- заместителю командующего Западным военным округом ВС РФ генерал-майору Трубиенко Т.М.;
- командующему 20-й общевойсковой армией Западного военного округа генерал-лейтенанту Иванаеву А.С.;
- начальнику штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ генерал-майору Пятаеву А.Ю.;
- командующему 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-майору Терещенко М.А.;
- командиру 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ генерал-майору Авдееву О.В.;
- командиру 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа генерал-майору Слепцову В.В.
"Служба безопасности проводит дальнейшие комплексные меры по привлечению оккупантов к ответственности за преступления против Украины", - добавили в пресс-службе.
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