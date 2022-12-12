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Шестерым российским генералам сообщили о подозрении в организации вторжения на Харьковщину

12 декабря, 2022 понедельник
15:05
Криминал

Правоохранители разоблачили шесть российских генералов, которые отдавали приказы захватывать украинские города в Харьковской области

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Следствие установило личности шестерых представителей высшего командования Западного военного округа вооруженных сил России, участвовавших в планировании, подготовке и ведении боевых действий против ВСУ на Востоке нашей страны, в частности Харьковской области.

"В начале полномасштабного вторжения они отдавали приказы российским войскам на прорыв государственной границы Украины и штурма населенных пунктов Харьковской области", - пишет пресс-служба.

Высокопоставленные должностные лица страны-спонсора терроризма способствовали созданию оккупационных администраций РФ во время временной оккупации части Харьковщины.

Следователи собрали неопровержимые доказательства вины российских командующих в особо тяжких преступлениях против государственной безопасности Украины. Подозрение за посягательство на территориальную целостность, неприкосновенность нашего государства, планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны объявили:

  • заместителю командующего Западным военным округом ВС РФ генерал-майору Трубиенко Т.М.;
  • командующему 20-й общевойсковой армией Западного военного округа генерал-лейтенанту Иванаеву А.С.;
  • начальнику штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ генерал-майору Пятаеву А.Ю.;
  • командующему 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-майору Терещенко М.А.;
  • командиру 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ генерал-майору Авдееву О.В.;
  • командиру 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа генерал-майору Слепцову В.В.

"Служба безопасности проводит дальнейшие комплексные меры по привлечению оккупантов к ответственности за преступления против Украины", - добавили в пресс-службе.

  • 13 октября охранника боевика штурмового батальона "ДНР" "Сомали" с позывным Гиви приговорили к 13 годам заключения за госизмену и участие в террористической организации.
  • В Украине будут судить россиянина, который охранял окружение эксвотажка "ЛНР", участвовал в полномасштабной войне и попал в плен в ВСУ.
  • Дончанина, участвовавшего в боях против Вооруженных Сил Украины оператором танка в Мариуполе, будут судить за госизмену.
  • После оккупации начали работать на русских оккупантов. Пятеро правоохранителей из Мариуполя будут судить за госпредательство Об этом информирует Государственное.
  • 2 ноября стало известно, что будут судить командиров подразделений российской армии от Чечни, пытавших мирное население в Гостомеле и захвативших Бородянский психоневрологический интернат.

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Россия
СБУ
война с Россией
оккупированные территории
Харковщина
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