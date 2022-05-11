Шестерых пленных российских военных приговорили к 8-15 годам заключения
Осуждены еще 6 пленных российских оккупантов, которые убивали и пытали местных жителей, проводили допросы и мародерили
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Также в Киевской области следователи СБУ совместно с Офисом Генпрокурора идентифицировали еще трех российских военных, причастных к зверствам в Бучанском районе.
В Черниговской и Киевской областях СБУ обнаружила схроны, в которых хранили большое количество патронов и боеприпасов.
- Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила двух жительниц Ривненщины, которые оправдывали российские военные преступления в Украине и прославляли захватчиков. Теперь им грозит до трех лет тюремного заключения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное