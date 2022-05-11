Шестерых пленных российских военных приговорили к 8-15 годам заключения

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



Также в Киевской области следователи СБУ совместно с Офисом Генпрокурора идентифицировали еще трех российских военных, причастных к зверствам в Бучанском районе.



В Черниговской и Киевской областях СБУ обнаружила схроны, в которых хранили большое количество патронов и боеприпасов.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила двух жительниц Ривненщины, которые оправдывали российские военные преступления в Украине и прославляли захватчиков. Теперь им грозит до трех лет тюремного заключения.

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