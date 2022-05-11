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Главная война с Россией Шестерых пленных российских военных приговорили к 8-15 годам заключения

Шестерых пленных российских военных приговорили к 8-15 годам заключения

11 мая, 2022 среда
16:00
война с Россией Алексей Шабулин, морская пехота РФ. Буча

Осуждены еще 6 пленных российских оккупантов, которые убивали и пытали местных жителей, проводили допросы и мародерили

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Также в Киевской области следователи СБУ совместно с Офисом Генпрокурора идентифицировали еще трех российских военных, причастных к зверствам в Бучанском районе.

В Черниговской и Киевской областях СБУ обнаружила схроны, в которых хранили большое количество патронов и боеприпасов.

  • Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила двух жительниц Ривненщины, которые оправдывали российские военные преступления в Украине и прославляли захватчиков. Теперь им грозит до трех лет тюремного заключения.

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