Об этом сообщают на телеграм-канале Офиса Генерального прокурора.

Сотрудники Луганской областной прокуратуры сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности шестерым гражданам Украины, а одному из них еще и в нарушении неприкосновенности жилья

По данным следствия, во время вторжения войск РФ на территорию Украины трое помощников судей Старобельского райсуда и бывший следователь прокуратуры заняли должности в так называемой прокуратуре Старобельского района Генпрокуратуры "ЛНР".

Также житель Луганской области занял должность "и.о. прокурора Старобельского района ЛНР" и незаконно проник в чужое жилье. Угрожал насилием и провел обыск. Еще один старобильчанин получил должность "работника Старобельской полиции ЛНР", присягнув на верность врагу.

Напомним, прокуратура заочно сообщила о подозрении в госизмене "заместителю" псевдомэра Мариуполя

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