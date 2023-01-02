Шестерых чиновников Укроборонпрома подозревают в растрате более 5 млн грн при закупке товаров военного назначения
Шестерым должностным лицам одного из госпредприятий Укроборонпрома сообщили о подозрении в растрате средств. Чиновники во время активной фазы вооруженной агрессии РФ закупили некачественные товары военного назначения
Об этом проинформировал Офис генпрокурора.
Чиновников подозревают в растрате более 5 млн грн бюджетных средств при закупке некачественных товаров военного назначения.
По данным следствия, в марте 2022 года, во время активной фазы вооруженной агрессии РФ, чиновники закупили товары военного назначения на сумму более 5 млн грн.
"Служащие, злоупотребляя своим положением, заключили договоры с физическими лицами-предпринимателями о закупке оборудования военного назначения, на основании которых были перечислены средства в сумме 1,98 млн грн и 3,49 млн грн соответственно", – добавляют в пресс-службе Бюро экономической безопасности.
Эти товары передали одной из воинских частей Вооруженных сил Украины для выполнения боевых задач.
Однако, по информации следователей, товары не отвечали условиям договора по их качеству и были непригодны для фактического использования. Факты несоответствия продукции техническим условиям и потери активов госпредприятия установили во время комплекса судебных экспертиз и других доказательств, полученных в итоге проведения следственных действий.
Чиновникам сообщили о подозрении "в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах", а также "в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия".
Подозреваемым выбирают меры пресечения, обвинение ходатайствует о содержании их под стражей. Досудебное расследование осуществляют детективы Бюро экономической безопасности, оперативное сопровождение – СБУ.
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