Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Шестерых чиновников Укроборонпрома подозревают в растрате более 5 млн грн при закупке товаров военного назначения

Шестерых чиновников Укроборонпрома подозревают в растрате более 5 млн грн при закупке товаров военного назначения

2 января, 2023 понедельник
19:23
Общество

Шестерым должностным лицам одного из госпредприятий Укроборонпрома сообщили о подозрении в растрате средств. Чиновники во время активной фазы вооруженной агрессии РФ закупили некачественные товары военного назначения

Об этом проинформировал Офис генпрокурора.

Чиновников подозревают в растрате более 5 млн грн бюджетных средств при закупке некачественных товаров военного назначения.

По данным следствия, в марте 2022 года, во время активной фазы вооруженной агрессии РФ, чиновники закупили товары военного назначения на сумму более 5 млн грн.

"Служащие, злоупотребляя своим положением, заключили договоры с физическими лицами-предпринимателями о закупке оборудования военного назначения, на основании которых были перечислены средства в сумме 1,98 млн грн и 3,49 млн грн соответственно", – добавляют в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

Эти товары передали одной из воинских частей Вооруженных сил Украины для выполнения боевых задач.

Однако, по информации следователей, товары не отвечали условиям договора по их качеству и были непригодны для фактического использования. Факты несоответствия продукции техническим условиям и потери активов госпредприятия установили во время комплекса судебных экспертиз и других доказательств, полученных в итоге проведения следственных действий.

Чиновникам сообщили о подозрении "в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах", а также "в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия".

Подозреваемым выбирают меры пресечения, обвинение ходатайствует о содержании их под стражей. Досудебное расследование осуществляют детективы Бюро экономической безопасности, оперативное сопровождение – СБУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Євген Пригожин "Вагнер"
1 января, 2023 воскресенье
Пригожин пожелал "счастья" в новом году, выступив в морге с телами вагнеровцев
Сергій Марченко
Автор Сергей Марченко
1 января, 2023 воскресенье
Речь Зеленского для тех, кто до прошлого года смотрел на Иронию судьбы
Шойґу і Герасімов
29 декабря, 2022 четверг
Герасимов и Шойгу могут покинуть Пригожина возле Бахмута, чтобы тот показал, какой он полководец, - военный эксперт Мусиенко
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40
    Покупка 40
    Продажа 40.81
  • EUR
    Покупка 41.64
    Продажа 42.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
2 января
19:15
Зеленский создал Олешковскую военную администрацию на Херсонщине
19:09
Интервью
Курт Волкер
Для Путина нужно создать новый международный трибунал, - Курт Уолкер
18:53
На заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе среди прочего обсудят поддержку Украины
18:39
На Херсонщине оккупанты отбирают у предпринимателей транспорт и товары, - Генштаб
18:24
Залужный подвел итоги года: ВСУ освободили 40% оккупированных территорий, в 17 странах прошли обучение более 20 тыс. воинов
18:13
Эксклюзив
Украину не принуждают к началу мирных переговоров с РФ, - эксперт-международник Краев
18:07
OPINION
Удар по Макеевке: среди российских офицеров головотяпство и глупость неискоренимы
18:00
Президент Украины продлил безвиз для граждан Британии
17:46
В Винницкой области задержали мужчину, ранившего бритвой священника УПЦ МП
17:41
Эксклюзив
В Геническе и Скадовске россияне пытаются разными способами купить лояльность местного населения, - эксперт-международник Данилов
17:40
Обновлено
Саммит Украина – ЕС состоится в Киеве: итоги разговора Зеленского и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен
17:30
Интервью
Вокруг площадки в Рамштайне может создаться новая мировая система безопасности - Климкин
17:17
Польша готова приютить культурные объекты из Украины в случае необходимости их вывезти, - министр культуры и национального наследия Селлин
17:06
На деоккупированной Харьковщине полицейские обнаружили 920 тел, в том числе 25 детей, идентифицировали 656 погибших
16:56
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:32
Эксклюзив
Что осталось от ПТУ №19 в г. Макеевка
В Макеевке уничтожили российских военных, которые должны были быть "скелетом" группировки - военный эксперт Киричевский
16:26
Под Мариуполь перебросили мобилизованных россиян со старыми танками, - советник мэра
16:20
Гауляйтер Севастополя вывез семью и имущество на Кипр – Центр нацсопротивления
16:02
Бен Ходжес
Украина может вернуть Крым к осени при условии получения обещанного оружия и сохранения санкций, – американский генерал
16:01
OPINION
Владимир Горбач
Россия признала неэффективность ударов по украинской гражданской инфраструктуре
15:45
В минобороны РФ утверждают, что потеряли 63 военных в результате удара ВСУ по казарме в Макеевке
15:39
Компания Bayer перечислила €1,3 млн на восстановление медучреждений Украины
15:36
Эксклюзив
На Востоке каждые сутки враг теряет существенные активы, - спикер Восточной группировки Череватый
15:15
За госпредательство и коллаборационную деятельность будут судить трех представителей оккупационных властей Херсонщины
15:12
Еспресо знакомится со зрителями и читателями
15:11
Эксклюзив
Враг продолжает обстреливать Херсон, в окрестностях города много раненых, - пресс-офицер комендатуры обороны Плетенчук
15:00
Экоактивисты облили краской фасад здания Сената Италии
14:57
"Мы не знаем, когда россияне могут ударить, нужно просто держать порох сухим": в Воздушных силах заверили, что готовы отбивать новые вероятные атаки
14:50
Оккупанты нанесли ущерб экологии Украины на $35,3 млрд, - Резников
14:44
Бывший генерал НАТО заявил, что прекращение огня в Украине возможно в 2023 году
14:39
Если Путин сохранит лицо, это будет последний гвоздь в гроб послевоенного порядка, – посол Польши в ООН
14:38
Эксклюзив
На Новогоднем выступлении за спиной Путина стояли ряженые ФСБшники, - полковник СБУ Костенко
14:20
Эксклюзив
Шансов у россиян окружить Бахмут нет, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
14:19
Главе центробанка РФ сообщили о подозрении в организации открытия отделений "банка" на временно оккупированных территориях Украины
14:11
В 2022 году Зеленский впервые за все время дипломатических отношений пообщался с лидерами 9 африканских стран, – МИД
14:06
OPINION
Год величайшей кражи
13:54
Ехал на мопеде вблизи села, а оккупанты открыли огонь. В Херсонской области эксгумировали тело еще одного мирного жителя
13:38
Герои Украины и кавалеры орденов с 1 января будут получать ежемесячные денежные выплаты
13:29
Инфографика
Против любых территориальных уступок России выступили 85% опрошенных украинцев
13:03
В Украине идет теплая погода, небольшие дожди только на Закарпатье и в Карпатах: прогноз погоды 3 января от Наталки Диденко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV