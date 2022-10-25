Шестеро украинских капелланов погибли на войне против РФ, - священник ПЦУ
Шестеро украинских капелланов погибли, еще четверо попали в российский плен за время полномасштабной войны
Об этом в эфире Еспресо заявил капеллан ПЦУ Константин Холодов.
"У врага нет разницы, кто перед ним - капеллан, комбатант, женщина или ребенок. Они воспринимают нас как врагов. Для меня враг есть враг и я для него тоже враг. Они не соблюдают конвенций, никаких правил ведения войны. Чего они вдруг будут уважать капеллана? Четверо капелланов побывали в плену, шестеро - убиты", - рассказал он.
По мнению Холодова, каждый украинец – это цель для нашего врага.
"Ненависть и вызов для них. Существование Украины и украинцев для врага неприемлемо для их существования", - подытожил капеллан.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.5
-
EUR
Покупка 38.28Продажа 39.34
- Актуальное
- Важное