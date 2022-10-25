Шестеро украинских капелланов погибли на войне против РФ, - священник ПЦУ

Об этом в эфире Еспресо заявил капеллан ПЦУ Константин Холодов.

"У врага нет разницы, кто перед ним - капеллан, комбатант, женщина или ребенок. Они воспринимают нас как врагов. Для меня враг есть враг и я для него тоже враг. Они не соблюдают конвенций, никаких правил ведения войны. Чего они вдруг будут уважать капеллана? Четверо капелланов побывали в плену, шестеро - убиты", - рассказал он.

По мнению Холодова, каждый украинец – это цель для нашего врага.

"Ненависть и вызов для них. Существование Украины и украинцев для врага неприемлемо для их существования", - подытожил капеллан.