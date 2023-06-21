Важно, чтобы этот текст прочитали как можно больше людей, в т.ч. - в высших кабинетах власти.

Ответ Владимира Зеленского на мою петицию "Защитить украинское культурное пространство от "русского мира" – безотлагательно подписать Закон 2309-IX о запрете ввоза и распространения издательской продукции "государства-агрессора" – откровенно разочаровывает.

Напомню, речь идет о законе, запрещающем импорт и распространение издательской продукции из России и Беларуси; предусматривает издание книг в Украине на языке оригинала или в переводе на украинский язык, языки ЕС или коренных народов Украины; перекрывает возможности ввоза изданий антиукраинского содержания.

Закон разработан совместно представителями гражданского общества, издательского сообщества и власти и единогласно принят парламентом (за – 306 голосов, против – 0, воздержались – 0) еще 19 июня 2022 (!)

Президенту было 15 дней, чтобы его подписать или наложить вето, однако не сделал ни того, ни другого.

И вот 20 июня 2023 года, накануне открытия в Киеве "Книжного Арсенала" и ровно через год с тех пор, как закон был подан ему на подпись, президент дал ответ на петицию. К сожалению, этот ответ оставляет устойчивое впечатление, которое готовили люди, на которых оказывают непосредственное влияние лоббисты российских интересов.

Хочется спросить у президента несколько важных вещей:

1. Владимир Александрович, Вы действительно не осознаете, что каждый день не подписание Вами Закона 2309-IX несет прямую выгоду государству-агрессору и никому больше?

2. Зачем Вы вспоминаете замечания МИД и Минюста годовой давности с предложениями наложить вето на закон? Вы ведь не воспользовались правом вето, которое у Вас было до 5 июля 2022 года, и правильно сделали. Ведь вето на этот закон неизбежно вызывало возмущение в обществе.

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3. Почему, вспоминая замечания МИД и Минюста, Вы забываете упомянуть о положительных выводах на законопроект Министерства культуры и информполитики, Института книги, Минэкономики, Минфина, профильного комитета парламента и единодушное его принятие конституционным большинством Верховной Рады? Почему не упоминаете о представлении Кабмина, который еще в июле прошлого года предложил Вам согласно Конституции подписать Закон? Я уже не говорю о множестве призывов подписать закон от украинских издателей, писателей, юристов, экспертных организаций, общественных и политических деятелей. Почему сомнительные замечания двух министерств годовой давности для Вас важнее позиции парламента, правительства, книжного сообщества, гражданского общества и прямых норм Конституции?

4. В чем смысл отправлять Закон в Еврокомиссию, которая этого не просила? Причем, делать это прямо сейчас и с формулировками, которые, по сути, побуждают комиссию выступить на стороне российских лоббистов под предлогом нарушения прав меньшинств?

5. Зачем вообще поддерживать российские фейки, будто закон запрещает русскоязычные книги? Он не запрещает издавать или ввозить книги (кроме изданных в РФ и Белоруссии) на языке оригинала, в т.ч. и на русском. Издание переводов западной литературы именно на украинский, а не русский язык является важной предпосылкой становления самодостаточного украинского книжного рынка и защиты от попыток России захватить его изнутри.

6. И самое главное. Каким образом любые замечания кого-либо отменяют Вашу обязанность подписывать Законы?! Часть третья статьи 94 Конституции Украины определяет: если президент в течение 15 дней не подписал закон или не вернул его в парламент с замечаниями, "закон считается одобренным Президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован".

Могут ли быть в законе недостатки, нуждающиеся в исправлении? Конечно, закон можно усовершенствовать. Но делать это исключительно предусмотренным Конституцией и законодательством способом.

Это означает, что президент имеет согласно ч. 3 ст. 94 Конституции, подписать Закон 2309-IX. А уже потом новым законом в него могут быть внесены изменения, с учетом любых правильных предложений, отвечающих национальным интересам Украины. Это можно сделать очень быстро.

Только такой путь может предложить Кабинет Министров Украины во исполнение президентского поручения. Это позволит и усовершенствовать закон, и соблюсти Конституцию и верховенство права, и надежно защитить наше культурное пространство от "русского мира".

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Об авторе. Тарас Шамайда, сокоординатор движения добровольцев "Пространство свободы"

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