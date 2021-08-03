Шесть танкеров сообщили о потере контроля возле берегов ОАЭ

Об этом сообщает The Time of Israel .



По данным MarineTraffic.com, шесть судов объявили примерно в то же время с помощью своих трекеров системы автоматической идентификации, что они "не под командованием". Как правило, это означает, что судно потеряло контроль и больше не может управлять.

Танкеры Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss почти одновременно сообщили о том, что они потеряли контроль над управлением водного транспорта. Служба морской торговли Великобритании сначала сообщила об инциденте с управлением, но позже заявила, что это было похищением.

Отмечается, что только недавно один из танкеров атаковал дрон, в результате чего погибли два члена экипажа.



Запад, со своей стороны, обвинил Иран в нападении, поскольку это первая гибель мирных жителей на фоне теневой войны против коммерческих судов в регионе. Впрочем, страна отрицает свою причастность к инциденту, несмотря на то, что Тегеран и раньше использовал аналогичные аппараты для своих атак.