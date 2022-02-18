Шесть стран ЕС призвали Россию не признавать "ЛДНР"
Франция, Германия, Эстония, Норвегия, Ирландия, Албания и делегация Евросоюза призвали РФ не признавать независимость "ЛДНР"
Об этом пишет Интерфакс-Украина .
"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с принятием Госдумой РФ резолюции с призывом к президенту РФ признать независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", - подчеркнул представляющий заявление стран постпред Франции в ООН Николя де Ривьер.
В своем обращении к России представители государств "предостерегают ее от шага, который стал бы дальнейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также противоречил духу и букве Минских договоренностей".
- Напомним, 15 февраля Госдума России приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР". В ответ на это Верховная Рада Украины приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" . Также известно, что на этот счет Украина инициирует срочное заседание ТКГ.
- Канцлер Германии Олаф Шольц назвал признание РФ так называемых Л/ДНР "политической катастрофой" , что может приостановить процесс Минских договоренностей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что признание Россией независимости "ДНР" и "ЛНР" станет грубым нарушением международного права и предупредил о "скором и жестком ответе" США и партнеров.
- 16 февраля Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН из-за возможного признания РФ так называемых Л/ДНР и попросила провести заседание в четверг.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко допустил возможность признания независимости "ДНР" и "ЛНР".
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