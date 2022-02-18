Шесть стран ЕС призвали Россию не признавать "ЛДНР"

Об этом пишет Интерфакс-Украина .



"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с принятием Госдумой РФ резолюции с призывом к президенту РФ признать независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", - подчеркнул представляющий заявление стран постпред Франции в ООН Николя де Ривьер.



В своем обращении к России представители государств "предостерегают ее от шага, который стал бы дальнейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также противоречил духу и букве Минских договоренностей".

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