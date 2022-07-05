Об этом сообщил Telegram канал MAYDAY.TEAM.

Отмечается, что студентка 27 февраля в один из могилевских чатов репостнула текст, в котором в резкой форме критиковались действия Путина и Лукашенко. Кроме того, там был призыв к началу уличных выступлений и констатация факта отсутствия перспектив белорусской армии в случае ее прямого вступления в войну.

10 июня Комитет государственной безопасности внес Дануту Переднюю в список "лиц, причастных к террористической деятельности".

1 июля суд Кировского района приговорил ее за участие в действиях, направленных на причинение вреда национальным интересам Республики Беларусь и оскорбление Лукашенко к 6,5 годам заключения.

Передняя была студенткой-отличницей и имела лишь положительные характеристики от педагогов и это не уберегло ее от того, что сразу после возбуждения уголовного дела она была отчислена.

Напомним, что 4 июля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил , что в настоящее время угрозы со стороны белорусской армии для Украины не существует.

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