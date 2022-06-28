Шесть ракет враг выпустил по Днепру, - пресс-офицер отдельной бригады ТРО Рудык

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"На сегодняшний день мы владеем информацией, что бомбардировка территории нашего города была шестью ракетами. Предварительно говорится, что это ракета "Калибр", но пока окончательно не установлено. По данным воздушного командования "Восток" четыре ракеты были сбиты, две, к сожалению, попали в цели. Относительно пострадавших информация будет уточняться", – отметил пресс-офицер отдельной бригады ТРО г. Днепр.



Пресс-секретарь отметил, что мэр города Борис Филатов заявил о попадании одной ракеты в СТО, где днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили. Также пострадали гражданские дома из-за попадания осколков в окна.



Андрей Рудык добавил: "Город Днепр редко страдает от вражеских обстрелов, ПВО области и города работает шикарно, не побоюсь этого слова. Что касается самой области и отдельных прифронтовых территориальных громад, то там они действительно подвергаются ракетным и артиллерийским ударам. А эти удары по Днепру - это попытка скопировать удары, совершенные против Киева, Кременчуга. То есть Россия сознательно наносит удары по гражданским объектам, а не по военным".

28 июня российские войска обстреляли Днепр

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