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Главная война с Россией Шесть пропагандистов и "новостной" сайт. Великобритания внесла новые санкции против РФ

Шесть пропагандистов и "новостной" сайт. Великобритания внесла новые санкции против РФ

5 июля, 2022 вторник
02:45
война с Россией

Британская власть внесла в санкционные списки, связанные с РФ, еще шесть физических лиц и один сайт новостей

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минфин Великобритании.

Под санкции оказались такие лица, связанные с деятельностью СМИ: Михаил Синелин, Аэлита Мамакова, Евгений Глотов, Юрий Федин, Дарья Дугина и Елена Чугулева.

Кроме того, в списки включили зарегистрированный в Турции сайт United World International, который, по версии Лондона, "распространяет дезинформацию в пользу России".

Введенные санкции предусматривают замораживание активов.

  • Напомним, 4 июля Великобритания также ввела дополнительные санкции против режима Лукашенко.

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санкции против России
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