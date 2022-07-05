Шесть пропагандистов и "новостной" сайт. Великобритания внесла новые санкции против РФ
Британская власть внесла в санкционные списки, связанные с РФ, еще шесть физических лиц и один сайт новостей
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минфин Великобритании.
Под санкции оказались такие лица, связанные с деятельностью СМИ: Михаил Синелин, Аэлита Мамакова, Евгений Глотов, Юрий Федин, Дарья Дугина и Елена Чугулева.
Кроме того, в списки включили зарегистрированный в Турции сайт United World International, который, по версии Лондона, "распространяет дезинформацию в пользу России".
Введенные санкции предусматривают замораживание активов.
- Напомним, 4 июля Великобритания также ввела дополнительные санкции против режима Лукашенко.
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