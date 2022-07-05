Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минфин Великобритании.

Под санкции оказались такие лица, связанные с деятельностью СМИ: Михаил Синелин, Аэлита Мамакова, Евгений Глотов, Юрий Федин, Дарья Дугина и Елена Чугулева.

Кроме того, в списки включили зарегистрированный в Турции сайт United World International, который, по версии Лондона, "распространяет дезинформацию в пользу России".

Введенные санкции предусматривают замораживание активов.

Напомним, 4 июля Великобритания также ввела дополнительные санкции против режима Лукашенко.

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