Шесть обстрелов за ночь: россияне атаковали Никопольщину "градами" и артиллерией
Военные РФ за ночь на 11 декабря выпустили более 50 снарядов по трем общинам Днепропетровщины: поражены дома и электросети
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В ночь на 11 декабря войска РФ шесть раз обстреляли Днепропетровщину из "градов" и тяжелой артиллерии. Под огнем оказались три общины: Никопольская, Красногригорьевская и Марганецкая, оккупанты выпустили по ним более 50 снарядов.
Отмечается, что люди не пострадали.
В Красногригорьевской общине в результате атаки избиты 15 частных домов, 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных построек и автомобилей, газопроводы и линии электропередач.
Глава ОВА отчитывается, что без света и воды осталось три села, однако аварийные бригады уже приступили к работе.
В Никополе поражения потерпели около десятка частных домов и хозяйственных построек, административные и офисные здания.
"В других районах ночь с сиреной и без атак и на эту минуту спокойно", - пишет Валентин Резниченко.
- Напомним, в субботу, 10 декабря, российские террористы использовали минометы и ствольную артиллерию для ударов по Сумской области: они попали во двор, где проходили похороны.
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