Шесть областей Украины приближаются к введению "красной" зоны карантина, - Ляшко
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области близки к созданию "красной" зоны карантинных ограничений
Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
По словам Виктора Ляшко, вспышка COVID-19 не случайно началась с западных областей Украины: там низкий показатель вакцинации от коронавируса. В Ивано-Франковской и Ровенской области зафиксировали один из самых низких показателей охвата вакцинацией обеими дозами: 36% и 42% среди взрослых соответственно. Он напомнил, что именно эти регионы входят в "красную" зону карантина.
Он отметил, что в ближайшие недели в Украине состоится пик COVID-заболеваемости. Прогнозируется, что будет болеть 40-60 тыс. человек в сутки.
"При том, что регионы-лидеры – город Киев, Киевская и Полтавская области – демонстрируют уровень в 53-75% вакцинированного взрослого населения полным курсом прививок", - отметил глава Минздрава.
Виктор Ляшко сообщил, что регионы с самым высоким показателем вакцинации находятся в "желтой" зоне карантинных ограничений и имеют одни из самых низких показателей загруженности коек с кислородом для коронавирусных пациентов.
"При этом регионы-аутсайдеры по вакцинации активно двигаются в сторону "красного" уровня эпиднебезопасности. Самый высокий риск быстрого перехода к красному уровню эпиднебезопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области", - подчеркнул он.
- Напомним, НАН прогнозирует на начало февраля суточный прирост больных коронавирусом на уровне 52 тыс. человек.
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