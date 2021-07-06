Шесть европейских стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

Об этом говорится в декларациях высокого представителя ЕС от имени всего ЕС о присоединении третьих стран к решениям Совета ЕС 2021/1001 и 2021/1002 от 21 июня, принятые в пределах Общей политики ЕС по иностранным делам и политике безопасности (CFSP) с учетом на развитие ситуации в Беларуси, передает " Укринформ ".



"21 июня 2021 года Совет ЕС принял решение (CFSP) 2021/1002, дополняющее решение Совета ЕС 2012/642 / CFSP. Этим решением добавляются 78 человек и 7 учреждений в перечень субъектов ограничительных мер, определенных в приложении к решению 2012 / 642 / CFSP. страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страны Европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейского экономического пространства, присоединились к этому решению Совета ЕС ", - говорится в документе.



В декларации отмечается, что эти страны обеспечат соответствие национальной политики с решением Совета ЕС.

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