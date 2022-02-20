Шесть больших десантных кораблей ВМФ РФ проводят учения между Крымом и Скадовском, еще 6 кораблей разного типа вошли в Азовское море

Об этом 20 февраля 2022 года со ссылкой на данные мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" передает BlackSeaNews.

"Шесть (6) больших десантных кораблей (3 – с Северного флота РФ, 3 - с Балтийского) + ракетный катер ЧФ + тральщик ЧФ + 3 мощных спасательно-буксирных судна ЧФ РФ + корвет Берговой охраны ФСБ РФ сейчас проводят большие десантные учения в районе к западу от Бакальской косы (на карте – желтым). Бакальская коса – это Раздольненский район на северо-западном побережье оккупированного Крыма, между Крымом и Скадовском (Херсонская область)", - отмечает руководитель проекта Андрей Клименко.

При этом предупреждение о закрытии нескольких морских районов в Черном море прекратили действовать 19 февраля в 23:00 по киевскому времени.

Кроме того, в середине дня в Керченском проливе при прохождении в направлении Азовского моря были зафиксированы и идентифицированы:

1) малый противолодочный корабль "Эйск" (корвет) проект 1124М

2) патрульный корабль (корвет) "Павел Державин" проект 22160

3) большой десантный корабль (ВДК) "Новочеркасск", проект 775, по классифу. НАТО Ropucha

4) ПДК "Цезарь Куников" – проект 775, по классиф. НАТО Ropucha

5) ВДК "Саратов" – проект 1171 "Тапир", по классиф. НАТО Alligator,

6) ракетный катер "Набережные Челны" пр.12411, по классифу. НАТО Tarantul-class corvettes.

Вместе с тем, новых перекрытий морских районов Азовского моря со стороны РФ объявлено не было.

"В настоящее время это выглядит как военно-политическое давление - угроза десантной операции на фоне ситуации на Восточном фронте и подготовки к возможному признанию "ЛДНР", которое может состояться 21-22.02.2022. А вот 22.02.2022 на заседании Совета Федерации признания" республик" может быть принято решение о военной помощи. Конечно, в этой ситуации военная демонстрация может превратиться из угрозы в реальность", - резюмирует BlackSeaNews.