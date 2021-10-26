Шесть блокпостов: из оккупированного Севастополя будут выпускать только при наличии справки о вакцинации
Жители оккупированного Севастополя смогут уехать из города только при наличии справки о вакцинации от COVID-19
Об этом со ссылкой на губернатора кафиров Михаила Развожаева сообщают российские СМИ.
Чтобы уехать из Севастополя, местные жители также могут предъявить документы о перенесенном коронавирусе или негативном ПЦР-тесте. Такая мера начнет действовать с 30 октября. В частности, в городе установят шесть блокпостов для проверки документов.
Ранее губернатор оккупантов говорил, что аналогичные правила введут для въезжающих в город. По его словам, такое решение принято, чтобы не допустить массового наплыва туристов.
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