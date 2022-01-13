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Шерман: РФ не взяла на себя обязательства по деэскалации у украинской границы

13 января, 2022 четверг
09:24
война с Россией

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщила, что после встречи Совета Россия-НАТО РФ не брала на себя обязательств по деэскалации на границе с Украиной

Об этом пишет CNN .

По словам Шерман, неясно, собирается ли Россия использовать переговоры как повод для заявлений, что дипломатия не сработала.

Она сообщила, что встреча завершилась "трезвым призывом союзников из НАТО к России" ответить на возможности, предложенные международным сообществом для деэскалации ситуации у украинской границы, а также стать на путь дипломатии.

Заместитель Госсекретаря рассказала, что США и ее союзники не понимают, что преследует цель президент РФ Владимир Путин.

В официальных заявлениях российские чиновники отмечали, что их страна может прибегнуть к военным действиям, если политические усилия не будут успешными. Это произошло после того, как российские военные провели учения с боевой стрельбой у границы с Украиной.

"Когда сегодня утром сообщают об учебе с боевой стрельбой, то что это? Речь идет о вторжении? Речь идет о запугивании? Это попытка подрывной деятельности? Я не знаю", - сказала Венди Шерман.

Она подчеркнула, что подобные действия не способствуют достижению дипломатических решений.

"Никаких обязательств по деэскалации не было и нет. Не было и заявления, что этого не будет", - уточнила заместитель Госсекретаря США.

Она выразила мнение, что РФ сама не понимает, как будет поступать после переговоров с США и НАТО.

"Есть над чем работать, есть места, где мы можем укрепить взаимную безопасность. Есть места, где мы не можем. Но прогресс можно достичь", - добавила Шерман.

Заместитель Госсекретаря отметила, что США и их союзники с НАТО еще раз подчеркнули, что требование России не позволять Украине вступать в Альянс не имеет смысла. Также она отметила, что трудно понять, как РФ может испытывать угрозу со стороны Украины, имея крупнейшие в Европе обычные вооруженные силы.

Венди Шерман отметила, что Владимир Путин мог разместить войска на территории Украины, "чтобы давить на Европу и США, оказывать давление на евроатлантические амбиции", чтобы... запугать, заставить и сказать: "У меня есть палочки-выручалочки, которые я могу внести в эту дискуссию".

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что Россия прибегнет к военным действиям, если политический курс не сможет предотвратить ее угрозы безопасности.

"У нас есть набор законных военно-технических мер, которые мы будем использовать, если ощутим реальную угрозу безопасности, а мы ее уже чувствуем, если наша территория будет рассматриваться как объект для направленного удара. Конечно, мы не можем с этим согласиться. Мы употребим. все необходимые меры, чтобы военными средствами отвести угрозу, если не получится политическими средствами", - пояснил он.

По его словам, РФ сообщила НАТО, что нынешняя ситуация становится для нее "несносной".

"Российская сторона неоднократно предлагала Альянсу принять меры по деэскалации ситуации. Со стороны Альянса российские инициативы были проигнорированы. Это создает предпосылки для инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности", - заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

  • Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал переговоры РФ и НАТО сложными и заявил, что остались серьезные разногласия по Украине.
  • Венди Шерман заявила , что Украина не стремится к конфликту с Россией
  • В Минобороны РФ заявили , что отношения между НАТО и Россией находятся на критически низком уровне.

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